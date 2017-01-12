Sahte plakaya 5 bin TL ceza

KAYSERİ, () - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık, kaçakçılık, kapkaç gibi suçları işleyenlerin sahte veya ikiz plaka taktıklarının tespit edildiği, bu gibi usulsüzlüklere verilen 95 TL idari para cezasının caydırıcı olmadığının görülmesi üzerine, ceza miktarının 5 bin 191 TL'ye çıkarıldığını, denetimlerin sürdüğünü ve kural ihlali yapan araç sürücülerine mevzuata göre işlem yapılacağını açıkladı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hırsızlık, kaçakçılık, kapkaç gibi suçları işleyenlerin sahte veya ikiz plaka taktıkları, kırmızı ışık, hız ve emniyet şeridi gibi trafik kurallarını ihlal edenler ile otoyollar ve köprülerden kaçak geçiş yapanların elektronik denetim sistemlerinde plakanın doğru okunmasını engelleyecek şekilde plakların ölçü ve ebatlarını değiştirdikleri veya üzerinde silinti ve kazıntı yaptıkları ifade edildi. Açıklamada, bu amaçla 'Merdiven altı' olarak adlandırılan iş yerlerinde ve internet üzerinden verilen siparişlerde plaka basımı ve dağıtımı yapıldığının tespit edildiği ifade edilirken şöyle denildi:

"Bu tür hukuka aykırı hareket edenlere uygulanmakta olan 95 TL idari para cezasının caydırıcı olmaktan uzak olduğu görüldüğünden 29.10.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 ve 21’inci maddeleri ile Karayolları Trafik Kanunu’nun 23 ve 131’inci maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 23'üncü maddesinde yapılan değişiklikle; yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunmamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 427 TL idari para cezası verilir, plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınır. Bu süre sonunda tescil plakalarını uygun duruma getirmeyenler hakkında 876 Türk Lirası idari para cezası verilir ve tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilir."

Yasada, tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye 1763 TL idari para cezası verilmesinin ve tescil plakası takılıncaya kadar aracın trafikten men edilmesinin öngörüldüğü de belirtilerek, şöyle denildi:

"Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5 bin 191 TL idari para cezası verilir ve araç trafikten men edilir. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204’üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır şeklinde yeniden düzenlenmiştir. KHK’nin 21'inci maddesi ile 2918 sayılı Kanunun 131'inci maddesinde eklenen fıkraya göre; basılı kağıtlar ve tescil plakalarının yetkilendirilenler dışında basımını veya dağıtımını yapanlara 10 bin 383 TL idari para cezası verilir. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesiyle düzenlenen Resmi Belgede Sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır amir hükmüdür. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce sorumluluk alanında denetimler yapılmaya başlanmış, kural ihlali yapan araç sürücülerine mevzuat gereğince işlem yapılmaktadır."