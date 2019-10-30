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Sahte plakalı otomobil yakalandı
DÜZCE’de, plaka tanıma sistemine düşen ve sahte plakalı olduğu belirlenen aracın sürücüsü, 5 bin TL ceza kesilip, gözaltına alındı. Düzce’de plaka tanıma sistemine düşen uyarıda 34 CCC 583 plakalı otomobil takibe alındı. Gece...
GÜVENLİK 28.10.2019, 10:20
DÜZCE’de, plaka tanıma sistemine düşen ve sahte plakalı olduğu belirlenen aracın sürücüsü, 5 bin TL ceza kesilip, gözaltına alındı.
Düzce’de plaka tanıma sistemine düşen uyarıda 34 CCC 583 plakalı otomobil takibe alındı. Gece saatlerinde İstanbul istikametine gitmekte olan Kemal S. idaresindeki 34 CCC 583 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilin şase numarasında tahribat yapıldığı, plakaya göre sahte ruhsat düzenlendiği belirlendi. 34 CCC 583 plaka takılı otomobilin asıl plakasının 34 VU 5451 olduğu, aracın hacizli ve yakalamalı olduğu tespit edildi.
Otomobil sürücüsü Kemal S. sahte plakalı araç kullanmaktan gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatılarak, 5 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca otomobil trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.
Düzce’de plaka tanıma sistemine düşen uyarıda 34 CCC 583 plakalı otomobil takibe alındı. Gece saatlerinde İstanbul istikametine gitmekte olan Kemal S. idaresindeki 34 CCC 583 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilin şase numarasında tahribat yapıldığı, plakaya göre sahte ruhsat düzenlendiği belirlendi. 34 CCC 583 plaka takılı otomobilin asıl plakasının 34 VU 5451 olduğu, aracın hacizli ve yakalamalı olduğu tespit edildi.
Otomobil sürücüsü Kemal S. sahte plakalı araç kullanmaktan gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatılarak, 5 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca otomobil trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.
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