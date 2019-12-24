Son Dakika
Sahte plaka çetesine operasyon: 4 gözaltı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sahte plaka basıldığı belirlenen oto galeriye yapılan baskında, 4 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği...
GÜVENLİK 24.12.2019, 11:08
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sahte plaka basıldığı belirlenen oto galeriye yapılan baskında, 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda, Gebze'deki otomobil galerisinde sahte plaka basılarak, araçlara takıldığı belirlendi. Galeriyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, çalışmalarını tamamlayarak, operasyona başladı. Belirlenen otomobil galerisi ve yanındaki ek binaya baskın yapan polis ekipleri, galerideki 4 kişiyi gözaltına aldı.
Polisin otomobil galerisi ve ek binasında yaptığı aramalarda, 6'sı tescil karşılığı olmayan toplam 56 basılmış hazır araç plakası, mühür presi, plaka boyama presi, plaka basımında kullanılan büyük pres, 2 plaka yerleştirilen çelik levha, üzeri yazılmaya hazır 3 bin 920 boş plaka, kurusıkı tabanca ve ruhsat tarihi geçmiş pompalı tüfek ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda, Gebze'deki otomobil galerisinde sahte plaka basılarak, araçlara takıldığı belirlendi. Galeriyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, çalışmalarını tamamlayarak, operasyona başladı. Belirlenen otomobil galerisi ve yanındaki ek binaya baskın yapan polis ekipleri, galerideki 4 kişiyi gözaltına aldı.
Polisin otomobil galerisi ve ek binasında yaptığı aramalarda, 6'sı tescil karşılığı olmayan toplam 56 basılmış hazır araç plakası, mühür presi, plaka boyama presi, plaka basımında kullanılan büyük pres, 2 plaka yerleştirilen çelik levha, üzeri yazılmaya hazır 3 bin 920 boş plaka, kurusıkı tabanca ve ruhsat tarihi geçmiş pompalı tüfek ele geçirildi.
11°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:09
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10