Sahte pasaportla Yunan adalarına geçeceklerdi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS'teki deniz gümrük kapısından sahte pasaportla geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 2 kaçak ile organizatör olduğu ileri sürülen Afganistan uyruklu bir İngiliz vatandaşı, polis tarafından yakalandı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki gümrüklü deniz limanlarından sahte pasaportla mültecilerin geçirileceği ihbarı üzerine önlem aldı. Harekete geçen polis, şüpheli üç kişinin Marmaris'teki merkezdeki bir otelde kaldığını tespit edip, geçen 24 Şubat'tan itibaren takibe başladı. Şüpheli 3 kişi bugün, feribotla Yunan adalarına geçmek için Marmaris Gümrük Limanı'na geldi. Pasaport kontrolünde şüphelilerden Afganistan uyruklu ikisinin pasaportlarının sahte olduğu anlaşıldı. Sahte pasaportla yakalanan iki Afganistan uyruklu şüpheli ile organizatör olduğu iddia eden Afganistan uyruklu İngiliz vatandaşı A.M.A. gözaltına aldı. Şüphelilerden ikisi de ifadelerinde, 8 bin dolar karşılığında A.M.A. ile kendilerine pasaport çıkartıp, Yunan adalarına götürmesi için anlaştıklarını ileri sürdü.

Tercüman aracılılığıyla ifadesine başvurulan A.M.A. ise üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. A.M.A., polisteki işlemlerinin ardından evrakta sahtecilik ve göçmen kaçaklığı suçlarından adliyeye sevk edildi. Afganistan uyruklu iki mülteci ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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