Sahte parayla zeytinyağı dolandırıcılığına 3 gözaltı

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir), ()- İZMİR'in Beydağ ilçesinde, köylülerden sahte parayla toplam 1 ton 350 kilo zeytinyağı satın alarak dolandırdıkları belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Geçen 10 Mart'ta devriye görevi yapan Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 16.00 sıralarında, şüphelendikleri kapalı kasa bir kamyoneti takibe aldı. Jandarma, kamyoneti Nazilli ilçesi girişinde durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, kasadaki bidonlar içinde köylülerden toplandığı belirlenen zeytinyağları ele geçirildi. Şüphelilerin zeytinyağı aldığı köylülerle yapılan görüşme sonucunda verilen paraların sahte olduğu anlaşıldı. Şüpheliler, D.A., O.Y. ve M.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin 4'ü Yağcılar, 1'i de Halıköy Mahallesi'nden olmak üzere 5 köylüden tamamı sahte 100'lük banknotlar ile 20 bin 500 lira ödeyerek toplam 1 ton 350 kilo zeytinyağını alarak dolandırdıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen zeytinyağları ise tutanakla sahiplerine teslim edildi.

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