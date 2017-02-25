Sahte parayla 20 milyon liralık vurgun

Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),()– TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde banka ATM'leri yardımıyla hesaplarından gerçek parayı çekip yerine bastıkları sahte paraları yatıran 14 kişilik şebeke, polis ekiplerince düzenlenen operasyon yakalandı. Çok sayıda sahte banknotlarla gözaltına alınan 2’si kadın 8 şüpheli tutuklanırken, yaklaşık 20 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Vurguncuların ATM'lerin sahte parayı ayırmaması için saç spreyi ve özel yöntemkler kullandığı belirtildi.

Kırklareli’nde banka ATM’lerine sahte para yatırdığı belirlenen şüphelilerin Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’ne geldiği tesbit edildi. Şüphelilerin Çorlu ile İstanbul’daki bazı matbaalarda sahte para bastıkları ve ATM’lerden kendilerine ait hesaplardan gerçek para çekip, yerine sahte para yatırdıkları ortaya çıktı.

ÜZERLERİNDEN SAHTE PARALAR ÇIKTI

Çorlu polisi, eş zamanlı operasyonlarla takibe aldığı 14 şüpheliyi banka ATM’sinde işlem yaparken suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 119 adet 100 liralık, 152 adet 200 liralık, 83 adet 100 dolar, 5 adet 50 Euro, 8 adet 20 euro, 27 adet farklı ülkelere ait banknotlar, 2 para sayma makinesi, 10 cep telefonu, 24 adet bankamatik kartı, 9 adet sim kart, 42 adet çek, senet, tapu ile adi sözleşme metinleri ve para basımında kullanılan boyalar da ele geçirildi.

20 MİLYON LİRALIK VURGUN

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, ATM’lerin sahte paraları algılamaması için üzerlerine saç spreyi sıkıp, özel yöntemler kullandıklarını belirledi. Şebekenin Kırklareli’nin yanı sıra Tekirdağ ve Çorlu’da aynı yöntemle yaklaşık 20 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edilen 14 şüpheliden M.Ç., Ş.A., A.A., S.B., Ş.Y., N.K., L.A. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

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