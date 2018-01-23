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Sahte para şüphelileri, otomobilde uyurken yakalandı

ESKİŞEHİR'de piyasaya sahte para sürmek istedikleri iddia edilen Ahmet A. ve Berhan İ., otomobilde uyurken polis tarafından yakalandı. Kent merkezindeki bazı iş yerlerine giden Ahmet A. ve Berhan İ., iddiaya göre, para bozdurmak istedi. Şüphelilerin...

Sahte para şüphelileri, otomobilde uyurken yakalandı
ESKİŞEHİR'de piyasaya sahte para sürmek istedikleri iddia edilen Ahmet A. ve Berhan İ., otomobilde uyurken polis tarafından yakalandı.
Kent merkezindeki bazı iş yerlerine giden Ahmet A. ve Berhan İ., iddiaya göre, para bozdurmak istedi. Şüphelilerin verdiği paranın sahte olduğunu fark eden iş yeri sahipleri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, 16 J 2834 plakalı otomobille kaçan şüphelileri aramaya başladı. Ekipler, otomobili Huzur Mahallesi Dener Sokak'ta park halinde buldu. Polisler, otomobilde uyuyan Ahmet A. ile Berhan İ.'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada ise sahte oldukları belirtilen 51 adet 200 liralık, 2 adet 50 liralık, 2 adet de 20 liralık banknot ile 1 av tüfeği ele geçirildi. 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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