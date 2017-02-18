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Sahte mele PKK propagandası yapmaktan tutuklandı

BURSA’da kendisini Kürt din alimi (mele) olarak tanıtıp cami çıkışlarında "Dini sohbet var" diyerek cemaati evine davet edip PKK propagandası yaptığı, örgüte ait doküman dağıtarak referandumda 'Hayır' oyu kullanılması...

Sahte mele PKK propagandası yapmaktan tutuklandı
BURSA’da kendisini Kürt din alimi (mele) olarak tanıtıp cami çıkışlarında "Dini sohbet var" diyerek cemaati evine davet edip PKK propagandası yaptığı, örgüte ait doküman dağıtarak referandumda 'Hayır' oyu kullanılması telkininde bulunduğu öne sürülen 51 yaşındaki A.E. tutuklandı.
Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde kendisini 'Mele' olarak tanıtan bir kişinin sohbetler düzenlediği ihbarı üzerine Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan A.E.’nin sorgulaması tamamlandı. Cami çıkışlarında "Dini sohbet var" diyerek cemaati evine davet edip PKK propagandasını yapıp, örgüte ait dökümanlar dağıtarak referandumda 'Hayır' oyu kullanmaları konusunda telkinlerde bulunduğu öne sürülen A.E.’nin evinde yapılan aramalarda ise terör örgütü PKK’yı simgeleyen çok sayıda bez, örgütsel dOküman, örgüt yöneticilerinin görüntülü mesajları ile çatışmalarda ölen teröristlere ait fotoğraflar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak', 'Halkı kin ve düşmanlığı tahrik', 'Devlet büyükleri ve devlet kurumlarına hakaret' suçundan tutuklandı.

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