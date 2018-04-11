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Sahte komiserleri gerçek polis yakaladı

Erdem ÖZCAN/Tufan DALGIÇ/BANDIRNAMA (Balıkesir), ()- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, kendilerini komiser olarak tanıtıp, telefonla aradıkları Ö.Ç.'yi (85) dolandırmak isteyen  Ahmet A. (30) ile Aziz A. (22) yakalandı. Mahkemeye çıkartılan...

Sahte komiserleri gerçek polis yakaladı

Erdem ÖZCAN/Tufan DALGIÇ/BANDIRNAMA (Balıkesir), ()- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, kendilerini komiser olarak tanıtıp, telefonla aradıkları Ö.Ç.'yi (85) dolandırmak isteyen  Ahmet A. (30) ile Aziz A. (22) yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklandı.
Olay, Bandırma'da yaşayan Ö.Ç.'yi ev telefonundan arayan Ahmet A. ile Aziz A.'nın kendilerini komiser olarak tanıtıp, adının FETÖ olaylarına karıştığını öne sürerek yaşlı adamdan bankadaki paralarını çekip kendilerine vermelerini istemesi sonucu meydana geldi. Korkudan bankaya giden Ö.Ç., hesabında bulunan 30 bin TL'yi çektikten sonra parayı, söylenenleri yapıp, bankanın önünde bekleyen Aziz A.'ya verdi. Bu sırada yaşananlardan şüphelenen bankada işlem yapan bir polis memuru cep telefonu ile 155'i arayıp ekip istedi. Kısa sürede bankanın önüne gelen ekipler, önce Aziz A.'yı yakaladı ardından kaçan Ahmet A.'yı olaydan iki saat sonra gözaltına aldı. Aziz A.'nın dolandırıcılık suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından 'dolandırıcılık' suçundan çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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