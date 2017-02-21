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Sahte kimlikli cezaevi firarisi uyuşturucu ile yakalandı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polisin yol kontrolünde durduğu yolcu otobüsünde sahte kimlik ve üzerinde uyuşturucu ile yakalanan kişinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

Sahte kimlikli cezaevi firarisi uyuşturucu ile yakalandı
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polisin yol kontrolünde durduğu yolcu otobüsünde sahte kimlik ve üzerinde uyuşturucu ile yakalanan kişinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği ekipleri, dün akşam Selimiye - Milas Karayolu üzerinde yol kontrolü yaptı. Denetim sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapıldı. Bu sırada yolculardan biri tedirgin davranışlarıyla dikkati çekti. Bu kişinin üzerinde ve oturduğu koltukta yapılan aramada bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçtirildi. Gözaltına alınarak Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin, yol kontrolü sırasında verdiği Suriye kimlik kartının sahte olduğu belirlendi. Şüphelinin gerçek isminin F.A. olduğu ve bir süre önce uyuşturucu satmak suçundan girdiği cezaevinden firar ettiği tespit edildi. F.A., polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklanıp, tekrar cezaevine konuldu.

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