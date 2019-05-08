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Sahte kimlikle çalıştığı iş yerinde müşterilerin kredi kartlarını kopyaladı

BURSA'da sahte kimlikle çalıştığı akaryakıt istasyonunda kart kopyalama aparatıyla müşterilerin kredi ile banka kartlarını kopyalan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...

Sahte kimlikle çalıştığı iş yerinde müşterilerin kredi kartlarını kopyaladı
BURSA'da sahte kimlikle çalıştığı akaryakıt istasyonunda kart kopyalama aparatıyla müşterilerin kredi ile banka kartlarını kopyalan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kredi kartlarından para çekildiği ve harcama yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, harcama yapılan kredi kartlarını takibe aldı, şüphelinin M.G. olduğunu saptadı. M.G.'nin İstanbul'dan gelip akaryakıt istasyonunda sahte kimlikle çalıştığı, kopyalama aparatını bir cihaza yerleştirip, ödeme yapanların kartlarını kopyaladığını, müşterilerin parmaklarını izleyerek aldığı şifreleri ise telefonuna kaydettiği tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, M.G.'yi akaryakıt istasyonunda kart kopyalarken suçüstü yakaladı. M.G.'nin bu yöntemle yaklaşık 100 bin lira kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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