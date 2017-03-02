Sahte kimlikle 1 milyon kredi çeken Afganlı sanığa 45 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA’da, kayıp kimliklerin üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak, bankalardan 17 kişi adına 1 milyon lira kredi çektiği iddiasıyla yargılanan Afganistan vatandaşı 43 yaşındaki Murad Keyman'ın yargılanmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Son sözünde "Yurt dışı yasağı konularak, azad edilmek istiyorum" diyen Kayman'ı, 45 yıl 9 ay 30 gün hapis ve 26 bin lira para cezasına çarptırdı.

Bursa'da 2015 yılının haziran ayında, kayıp kimlikleri eline geçirip bunların üzerine kendisine ait ayrı fotoğrafları koyan Afganistan uyruklu Murad Keyman, para çekmek için gittiği bir banka şubesinde, görevlinin kendisinden şüphelenmesi üzerine polis tarafından yakalandı. 17 kişinin kaybettiği kimlik ve sürücü belgesi ile toplam 1 milyon lira kredi çeken Keyman'ın, parayı almak için bankaya giderken, dikkat çek memek için kimlik üzerindeki fotoğraftaki kıyafetlerden giydiği ortaya çıktı. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Dolandırıcılık' suçularından dava açılan ve hakkında toplam 85 yıl hapis cezası istenen Keyman, ilk duruşmadaki ifadesinde, suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Ben kimseyi dolandırmadım. Beni, aramızda husumet bulunan kardeşim yaktı. O zamanında, 'Sana öyle bir iş yapacağım ki, cezaevinden çıkmayacaksın' demişti. Söylediğini de yaptı. Suçsuz yere 1.5 yıldır hapisteyim. Beni ne olur bırakın. Serbest kalırsam size söz veriyorum tüm duruşmalara katılacağım" dedi.

Karar duruşmasında da aynı ifadeleri tekrarlayan Keyman, "Bana yurt dışı yasağı konularak, azad etmenizi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, verilen kısa bir ara ardından, sanık Keyman’a toplam 45 yıl 9 ay 30 gün hapis, 26 bin lira da para cezası verdi.

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