Sahte kimlik yapan şüpheli yakalandı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, sahte kimlik, pasaport ve sürücü belgesi yaptığı iddiasıyla 9 suçtan aranan İ.B., polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 suçtan sabıkası bulunan ve nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport gibi sahte kimlik yaptığı gerekçesiyle İ.B.'yi takibe aldı. Ekipler, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan İ.B.'yi, ilçe otogarında Erzurum'a gitmek üzereyken düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan İ.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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