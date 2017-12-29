Sahte kimlik, ehliyet ve diploma basan şüphelilere operasyon: 5 gözaltı 

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte nüfus cüzdanı, ehliyet ve diploma sürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri yaklaşık 2 aylık yaptığı fiziki çalışmalar sonucunda Fatih Aksaray'da ve Bayrampaşa'da sahte belge düzenleyen şüphelileri tespit etti.



ÇOK SAYIDA EHLİYET, KİMLİK VE DİPLOMA ELE GEÇİRİLDİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı ev ve işyerlerine 13 Aralık'ta operasyon düzenledi. Yapılan baskında S.E., M.E., Y.B., K.Y.B ve yabancı uyruklu eşi N.B. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sahte nüfus cüzdanları, ehliyetler, diplomalar, çok sayıda mühür ve kaşe ile soğuk damgalar ele geçirildi.



KİMLİK 100, EHLİYET 1000, DİPLOMA 5 BİN LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARA

Polis ekipleri, şüphelilerin yaptığı sahte kimlikleri 100 liradan, ehliyetleri bin liradan, diplomaları ise 5 bin liradan başlayan fiyatlara sattıklarını belirledi.



4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.



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