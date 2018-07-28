Sahte istihbaratçı, hırsızlık şüphelisi çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şubat ayından bu yana çeşitli hırsızlık olaylarına karışmakla suçlanan ve çevresine kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıttığı belirlenen Murat Y., jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Manavgat'ın Odaönü Mahallesi'nde Çallıoğlu İlkokulu lojmanlarında kalan bir öğretmenin evinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından soygunun, 9 hırsızlık ve yağma suçundan sabıkası olan ve 4 hırsızlık suçuyla ilgili de aranan Murat Y.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Murat Y., Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Alanya'nın Emişbeleni Mahallesi'ndeki evinden çıkarken yakalandı. Murat Y.'nin yapılan üst aramasında, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 650 euro, 2 bin dolar ve 20 bin 855 lira ele geçirildi.

KENDİSİNİ İSTİHBARATÇI DİYE TANITMIŞ

Çevresine kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıttığı belirlenen Murat Y., yer göstererek, yaptığı hırsızlıkları anlattı. İşlemleri tamamlanan Murat Y., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

'SANKİ İNSAN ÖLDÜRDÜK'

Murat Y., tutuklanmasının ardından jandarma eşliğinde götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Sanki insan öldürdük, teröristlik yaptık. Gidip teröristleri çeksenize. Ne suçum var, beni neden çekiyorlar" diyerek tepki gösterdi.



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