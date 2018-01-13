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Sahte isim kullanan insan taciri tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Kuşadası İlçesinde, 27 kaçağı botla yasa dışı yollarla yurt dışına götürmeye çalışırken yakalanan, sahte isim kullanan K.Y., tutuklandı. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri dün,...

Sahte isim kullanan insan taciri tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Kuşadası İlçesinde, 27 kaçağı botla yasa dışı yollarla yurt dışına götürmeye çalışırken yakalanan, sahte isim kullanan K.Y., tutuklandı.
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri dün, devriye sırasında Güzelçamlı Mahallesi Milli Park açıklarında, üzerinde çok sayıda kişinin bulunduğu bir bot fark etti. Durdurulan botta yapılan kontrollerde 27 kaçak yakalandı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. E.B. adına kayıtlı botta bulunan kendisini Suriye uyruklu K.A. olarak tanıtan insan kaçakcısı gözaltına alındı. Jandarmanın yaptığı araştırmada, şüphelinin polis tarafından aranan K.Y. olduğu saptandı. 
K.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Jandarma ekipleri botun sahibi E.B.'yi yakalamak için de çalışma başlattı.

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