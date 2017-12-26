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'Sahte internet sitesi' yöntemiyle banka hesabından para çektiler

İZMİR'de, sahte internet sitesi yöntemiyle ele geçirdikleri bir kişinin banka hesabından 6 bin 500 lira çeken 2 kişi, tutuklandı. İzmir'deki bir bankanın çalışanları, M.G.'nin hesabının sahte internet sitesi yöntemiyle ele geçirilip...

'Sahte internet sitesi' yöntemiyle banka hesabından para çektiler
İZMİR'de, sahte internet sitesi yöntemiyle ele geçirdikleri bir kişinin banka hesabından 6 bin 500 lira çeken 2 kişi, tutuklandı.
İzmir'deki bir bankanın çalışanları, M.G.'nin hesabının sahte internet sitesi yöntemiyle ele geçirilip 6 bin 500 lira çekildiğini ve bu paranın başka bir hesaba havale yapıldığını tespit etti. Paranın havale edildiği hesaptan, en son Çiğli'deki bir alışveriş merkezindeki ATM'den para çekildiğini belirleyen banka personeli, durumu İzmir Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Banka personelinin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, paranın çekildiği alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarını takibe alarak şüphelilerin H.E. (31) ve A.A. (30) olduğunu tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 2 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, 9 manyetik şeritli plastik kart, 2 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerden H.E.'nin daha önce 2 kişiye ait banka kartlarını kopyalayarak hesaplarından toplam 7 bin 700 lira çektiği de tespit edildi.

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