Sahte içkiyle 2 memurun ölümüne neden olan çaycı adliyede

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de sahte içki sattığı vergi memurları 62 yaşındaki Ömer Çiçek ile 57 yaşındaki Mehmet Uzun'un ölümlerine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan çay ocağı işletmecisi 53 yaşındaki Y.A. adliyeye sevk edildi.

İddialara göre Kırmızıtoprak Mahallesi'nde çay ocağı işleten Y.A., Eskişehir Vergi Dairesi'nde icra memuru olarak görev yapan Ömer Çiçek ile Mehmet Uzun'a sahte içki sattı. Ömer Çiçek evinde, Mehmet Uzun da kaldırıldığı hastanede öldü. Çiçek ve Uzun'un yapılan otopsilerinde metil alkol zehirlenmesinden öldükleri belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi ekipleri, Ömer Çiçek ve Mehmet Uzun'a sahte içki sattığı iddiasıyla çay ocağı işletmecisi Y.A.'yı gözaltına aldı. Y.A., yapılan sorgulamasını ardından adliyeye sevk edildi.

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