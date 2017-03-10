Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da helikopter düştü !
İstanbul'da helikopter düştü !
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik yaptığı iddiası
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik...
Güney Kore Cumhurbaşkanı Park, Anayasa Mahkemesi'nce azledildi
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı Park'ı azletti

Sahte içkiyle 2 memurun ölümüne neden olan çaycı adliyede

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de sahte içki sattığı vergi memurları 62 yaşındaki Ömer Çiçek ile 57 yaşındaki Mehmet Uzun'un ölümlerine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan çay ocağı işletmecisi 53 yaşındaki Y.A. adliyeye sevk...

Sahte içkiyle 2 memurun ölümüne neden olan çaycı adliyede

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de sahte içki sattığı vergi memurları 62 yaşındaki Ömer Çiçek ile 57 yaşındaki Mehmet Uzun'un ölümlerine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan çay ocağı işletmecisi 53 yaşındaki Y.A. adliyeye sevk edildi.
İddialara göre Kırmızıtoprak Mahallesi'nde çay ocağı işleten Y.A., Eskişehir Vergi Dairesi'nde icra memuru olarak görev yapan Ömer Çiçek ile Mehmet Uzun'a sahte içki sattı. Ömer Çiçek evinde, Mehmet Uzun da kaldırıldığı hastanede öldü. Çiçek ve Uzun'un yapılan otopsilerinde metil alkol zehirlenmesinden öldükleri belirlendi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi ekipleri, Ömer Çiçek ve Mehmet Uzun'a sahte içki sattığı iddiasıyla çay ocağı işletmecisi Y.A.'yı gözaltına aldı. Y.A., yapılan sorgulamasını ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.