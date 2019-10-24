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Sahte içkiyi garajdaki araç bakım kanalına saklamış

KIRKLARELİ, ()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekiplerince bir evin garajında yapılan aramada araç bakım kanalı içerisine gizlenmiş varil ve şişelerde 130 litre sahte içki ele geçirildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı...

GÜVENLİK 24.10.2019, 17:24
Sahte içkiyi garajdaki araç bakım kanalına saklamış

KIRKLARELİ, ()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekiplerince bir evin garajında yapılan aramada araç bakım kanalı içerisine gizlenmiş varil ve şişelerde 130 litre sahte içki ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz'da N.A.'ya ait evde içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada garajdaki araç bakım kanalı içerisine gizlenmiş varil ve şişelerde 130 litre sahte içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken, gözaltına alınan N.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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