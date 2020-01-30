Sahte içkinin şifresi 'Musluklar akıyor mu?'

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 853 şişe sahte içki ve üretimde kullanılan 580 litre etil alkol ele geçirdi. Şüphelilerin telefonda dinlenme korkusu yüzünden sahte içkiden 'Musluklar akıyor mu?' diye bahsettiği ortaya çıktı.

Alınan istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde H.U. ve K.P.'nin sahte içki üreterek piyasaya sürdüğünü belirdikten sonra teknik ve fiziki takip başlattı. Üç ay boyunca şüphelileri takibe alan jandarma, savcılıktan alınan izinle eve baskın yaptı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, üzerinde sahte bandrol bulunan 853 şişe viski, 580 litre etil alkol, 140 litre içki aroması, 5 litre anason, 2 bin 600 içki şişesi kapağı, 2 bin 25 sahte TAPDK bandrolü, 146 yabancı marka bandrolü, 1800 şişe kapağı, farklı marklara ait 3 bin 500 etiket, 2 bin 800 kapak kapşonu, 150 free shop etiketi, 35 boş bidon, 500 litrelik su tankı, 100 litrelik su tankı, kuru sıkı tabanca, alkolmetre, elektrikli su pompası ele geçirildi.

H.U. ve K.P.'nin, kime ne kadar içki sattıklarına dair kayıt tuttuğu, yakalanma korkusu yüzünden sahte içkiden 'Musluklar akıyor mu' diye bahsettiği ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



