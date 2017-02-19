Sahte içkiden ölüm iddiası

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), ) - MERSİN'in Anamur İlçesi'nde sahte içki kullanımına bağlı, metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirdiği iddia edilen 57 yaşındaki Yavuz Koruk'un ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçedeki Özel Anamed Hastanesi'ne 10 gün önce başvuran emekli Yavuz Koruk, tedavisi sürerken görme yetisini kaybetti. Koruk, yapılan müdahaleye rağmen bugün kurtarılamadı. Metil alkol zehirlenmesine bağlı öldüğü iddia edilen Yavuz Koruk'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mersin'de daha önce de sahte içkiden öldüğü iddia edilen 7 kişi ile ilgili başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

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