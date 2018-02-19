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Sahte içki operasyonuna 4 tutuklama

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde kiraladıkları depoda sahte içki imalatı yaptıkları belirlenerek, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık...

Sahte içki operasyonuna 4 tutuklama
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde kiraladıkları depoda sahte içki imalatı yaptıkları belirlenerek, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen salı günü, Akalın mevkiinde 5 kişinin kiraladıkları depoda sahte içki imal ettikleri yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekiplerin depoya yaptığı baskında 40 bin doldurulmaya hazır etiketlenmiş şişe ve kapak, 53 arıtma filtresi, 744 şişelenmiş rakı, bin 410 litre şişelenmeye hazır rakı, 2 bin 370 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan araç gereç ele geçirildi. Depoda bulunan 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklarken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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