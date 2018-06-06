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Sahte hocaya gözaltı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, insanları cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandırdığı belirtilen sahte hoca B.Ç. yakalandı.

Sahte hocaya gözaltı
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, insanları cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandırdığı belirtilen sahte hoca B.Ç. yakalandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışma kapsamında sahte hoca B.Ç.'nin cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandırdığı belirlendi. Çay Mahallesi 75'inci Sokak’ta B.Ç. isimli şahsın evinde polis tarafından yapılan aramada 16 bin 180 TL, 100 Euro, 137 adet 9 mm mermi, 1 adet kamera kayıt cihazı, Kur'an-ı Kerim, eşek kuyruğundan kıl yumağı, duaların yazılı olduğu kağıtlar ve sahte hocanın isminin yazılı olduğu reçete koçanları ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ç. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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