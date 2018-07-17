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'Sahte engelli raporu' soruşturmasında 11 tutuklama

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, para karşılığı sahte evrak ile engelli raporu ve heyet raporu veren kişilere yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 23 kişiden 11'i tutuklanırken, 12 kişi de...

'Sahte engelli raporu' soruşturmasında 11 tutuklama

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, para karşılığı sahte evrak ile engelli raporu ve heyet raporu veren kişilere yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 23 kişiden 11'i tutuklanırken, 12 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, para karşılığı sahte evrak ile engelli raporu ve heyet raporu verildiği bilgisi üzerine Kocaeli, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Muğla'da düzenlendiği operasyonla aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 23 kişiyi gözaltına aldı. Geçen cuma günü adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Dün ise 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' suçlamalarıyla 20 kişi adliyeye sevk edildi. 8 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

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