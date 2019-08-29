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Sahte diş hekimi cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
AYDIN'ın Çine ilçesinde, sahte diş hekimi Sait Örücü (59), diş ağrısıyla kendisine gelen V.S.'ye (43), bayılttıktan sonra cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Olay, salı günü Şevketiye Mahallesi'ndeki evde meydana geldi....
GÜVENLİK 29.08.2019, 08:51
AYDIN'ın Çine ilçesinde, sahte diş hekimi Sait Örücü (59), diş ağrısıyla kendisine gelen V.S.'ye (43), bayılttıktan sonra cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Olay, salı günü Şevketiye Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Dişi ağrıyan V.S., aynı mahallede yaşayan ve diş hekimi olarak tanıdığı Sait Örücü'nün muayenehane olarak da kullandığı evine gitti. İddiaya göre Örücü, ilaç vererek bayılttığı V.S.'ye cinsel istismarda bulundu. Kendisine geldikten sonra cinsel istismara uğradığını fark eden V.S., evden çıkıp, polis merkezine gitti.
V.S.'nin şikayeti üzerine polis, aynı gün Örücü'yü evinde gözaltına aldı. Yapılan inceleme sonunda, kendini diş hekimi olarak tanıtan Örücü'nün evinde, diş tedavisi ve diş protezi yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Dün adliyeye sevk edilen Sait Örücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, salı günü Şevketiye Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Dişi ağrıyan V.S., aynı mahallede yaşayan ve diş hekimi olarak tanıdığı Sait Örücü'nün muayenehane olarak da kullandığı evine gitti. İddiaya göre Örücü, ilaç vererek bayılttığı V.S.'ye cinsel istismarda bulundu. Kendisine geldikten sonra cinsel istismara uğradığını fark eden V.S., evden çıkıp, polis merkezine gitti.
V.S.'nin şikayeti üzerine polis, aynı gün Örücü'yü evinde gözaltına aldı. Yapılan inceleme sonunda, kendini diş hekimi olarak tanıtan Örücü'nün evinde, diş tedavisi ve diş protezi yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Dün adliyeye sevk edilen Sait Örücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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