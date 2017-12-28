Sahte başkomiser, FETÖ yalanı ile dolandırdı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, FETÖ/PDY tarafından kimlik bilgilerinin kullanıldığını söyleyen kişilerin verdiği banka hesaplarına para yatıran ve bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan 2 kişi, emniyete başvurdu. Polis, şikayet edilen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran C.K., kendisini cep telefonundan arayan ve 'başkomiser Kenan' olduğunu söyleyen kişinin, FETÖ davasından kaçmaya çalışan 3 şüphelinin bilgilerini kullandığını söylediğini anlattı. Kendisine verilen ve 30 bin lira yatırması istenilen banka hesabına 2 bin 800 lira yatırdığını belirten C.K., bir süre sonra dolandırıldığını anladığını ve şikayetçi olduğunu söyledi.

​Aynı gün polise başvuran A.E. ise emniyetten aradığını belirterek, 'FETÖ'cülere operasyon yapıyoruz, bize yardımcı ol' diyen şüphelinin verdiği hesaba 6 bin lira yatırdığını anlattı. Daha sonra dolandırıldığını fark ettiğini dile getiren A.E. de şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, C.K. ve A.E.'nin anlattığı her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.