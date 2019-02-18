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Sahte Avusturalya dolarları ile yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir miktar tarihi eser, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile piyasaya sürmeye çalıştıkları 50'lik banknotlar halinde 886 adet sahte Avusturalya doları ile yakalanıp, adliyeye sevk...

Sahte Avusturalya dolarları ile yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir miktar tarihi eser, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile piyasaya sürmeye çalıştıkları 50'lik banknotlar halinde 886 adet sahte Avusturalya doları ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Buldan ilçesinde piyasaya sahte Avusturalya doları sürmek isteyen şüpheliler olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, şüphelilerin evlerine, geçen 16 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 50'lik banknotlar halinde 886 adet Avusturalya doları, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği, Roma Dönemi'ne ait 2 bronz sikke ve taştan yapılmış 60 adet çeşitli süs eşyası, 4  metal dedektörü ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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