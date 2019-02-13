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Sahte altınlarla kuyumcuları dolandırdı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ ve Şanlıurfa'da kuyumculara sahte altın vererek karşılığında gerçek altın ve para alan R.A. (31), Kahramanmaraş'ta yakalandı.  Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik...

Sahte altınlarla kuyumcuları dolandırdı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ ve Şanlıurfa'da kuyumculara sahte altın vererek karşılığında gerçek altın ve para alan R.A. (31), Kahramanmaraş'ta yakalandı. 
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, kent merkezinde Kazancılar Çarşısı, Sahabiye Mahallesi ve Kayseri Park alışveriş merkezi içinde bulunan kuyumcular ile Şanlıurfa'daki bir kuyumcuya sahte altın vererek karşılığında gerçek altın ve nakit para alan R.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. 'Nitelikli dolandırıcılık' olaylarının aydınlatılması için kurulan özel ekip, 115 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüphelinin Kayseri'ye Kahramanmaraş'tan kiralık araçla geldiğini belirleyen ekipler Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek ortak operasyon düzenledi. Şüpheli R.A., kurulan özel ekip tarafından Kahramanmaraş'ta tespit edilen evde yakalandı. Şüphelinin üzerinden 11 adet sahte zincir kolye, 2 adet sahte bileklik, 4 adet Cumhuriyet altını, 4 adet çeyrek altın, 4 adet bilezik ile 5 bin 980 TL ele geçirildi. Kayseri'ye getirilen R.A., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

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