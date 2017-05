Sahte altınla dolandırıcılık şüphelisi Iraklı iki kardeşe gözaltı

AMASYA’da sahte altınla aynı ülke vatandaşı oldukları Ahmet El Rubaye'yi dolandırdıkları öne sürülen Iraklı kardeşler A.S.(30) ve A.S.(25) polis tarafından yakalandı.Olay, Amasya Beyazıtpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir yıl önce Türkiye’ye kaçak yollarla girdikleri belirtilen ve Samsun’da ikamet ettikleri tespit edilen Irak uyruklu A.S (30) ve A.S. (25) kardeşler internet üzerinden tanıştıkları aynı ülkenin vatandaşı olan Ahmet El Rubaye'ye ellerinde altın olduğunu söyledi. İki kardeş altanları para karşılığı vermek üzere Rubaye ile Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda buluştu. Kardeşler ellerinde bulunan 327 adet sahte altını Ahmet El Rubaye teslim edip, 15 bin doları aldı. Poşetteki altınların sahte olduğunu anlayan Rubaye durumu Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Ahmet El Rubaye’nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, 13 gün sonra iki şüpheli kardeşi Samsun’da ikamet ettikleri adreste yakalayarak gözaltına aldı. Dolandırıcılık suçlaması iddiası ile gözaltına alınan iki kardeşin evinde yapılan aramalarda 15 bin 400 dolar, 10 bin Türk Lirası ve 8 adet altın ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S. kardeşler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI