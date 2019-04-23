Sahte alkol imalathanesine çevrilen evden cephanelik çıktı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda 5 tabanca ve 4 av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Evde imalathaneye çevrilmiş bir oda ile karşılaşan polis, şişelenmeye hazır 650 litre sahte alkol ve içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme de buldu.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve satışı yaptığı belirlenen H.A.G.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibe alınan H.A.G., 22 Nisan günü Işıkkent Mahallesi'nde sahte içki satışı yaparken, yakalandı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 1'er litrelik 16 şişe içinde sahte alkol ele geçirildi.

Daha sonra şüphelinin evine operasyon yapan polis, ruhsatsız 5 tabanca, 4 av tüfeği, 25 adet uzun namlulu tam otomatik tüfek fişeği, çeşitli çaplarda 15 tabanca fişeği ile 6 av tüfeği fişeği buldu. Evin sahte içki imalathanesine dönüştürülen odasında ise 2'si 200, 1'i 250 litrelik olmak üzere 3 tank içinde toplam 650 litre şişelenmeye hazır sahte alkol ile alkol damıtmaya yarayan aparatlar, çok sayıda boş şişe, 29 litre etil alkol dolu bidon ve çok miktarda anason esansı ele geçirildi.

650 litre sahte alkol, numune alındıktan sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi. Diğer malzemelere ise el konuldu. Gözaltına alınan H.A.G.'nin sorgusu sürüyor.



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