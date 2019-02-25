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Sahte albay, sekreterine cinsel saldırıda bulundu

AMASYA’da kendini 'istihbaratçı albay' olarak tanıtıp, tutuklu FETÖ üyelerinin yakınlarını cezaevinden çıkarma vaadiyle 3 kişiyi, iş bulma vaadiyle 1 kişiyi toplam 570 bin lira dolandırdığı öne sürülen Pehlül Akbıyık (47), yerleştikleri...

Sahte albay, sekreterine cinsel saldırıda bulundu
AMASYA’da kendini 'istihbaratçı albay' olarak tanıtıp, tutuklu FETÖ üyelerinin yakınlarını cezaevinden çıkarma vaadiyle 3 kişiyi, iş bulma vaadiyle 1 kişiyi toplam 570 bin lira dolandırdığı öne sürülen Pehlül Akbıyık (47), yerleştikleri otelde, sekreteri H.E.'ye (20) cinsel saldırıda bulunduğu ve zorla alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Akbıyık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Amasya'ya gelen Pehlül Akbıyık, yanında sekreteri olduğunu belirttiği H.E. ile otele yerleşti. Alkol alan Pehlül Akbıyık, cinsel saldırıda bulunmak istediği öne sürülen H.E.'yi zorla alıkoymaya çalıştı. H.E.'nin ihbarı üzerine otele gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada polis kokartı, polis ve basın kimlikleri, kaşe ve faturalar, kameralı gözlük, telsiz, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi, fotoğraf makinesi, cep telefonları ve flaş bellek ele geçirildi.
KENDİNİ ALBAY OLARAK TANITMIŞ 
Pehlül Akbıyık‘ın 13 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Kendisini 'istihbaratçı jandarma albay' olarak tanıttığı öne sürülen Akbıyık'ın, tutuklu olan FETÖ üyesi yakınlarını cezaevinden çıkarma vaadiyle 3 kişiyi, iş bulma vaadiyle de 1 kişiyi toplam 570 bin lira dolandırdığı saptandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Pehlül Akbıyık, gazetecilerin "Kendinizi eski Albay olarak tanıtmışsınız, doğru mu?" soruları üzerine "Genelkurmay Başkanına sorun. Ben jandarma istihbaratım da ondan. Ben kimseyi dolandırmadım" yanıtı verdi. 
Pehlül Akbıyık, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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