Sahilde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sahilde çıkan kavgada Tolga E. (17), Serdar İlter'i (31) bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Tolga E., polis ekiplerince üzerindeki kanlı kıyafetle yakalandı.



Olay, 03.00 sıralarında, Başiskele sahilinde meydana geldi. Sahilde oturan M.Ş. ve arkadaşı Serdar İlter, yanlarına gelen Tolga E. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga E., yanındaki bıçakla Serdar İlter'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İlter, kanlar içinde yere yığılırken, Tolga E. olay yerinden kaçtı. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İlter, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İlter, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.



Polis kaçan Tolga E.'yi yakalamak için başlattığı çalışmada, şüphelinin sahildeki oyun parkında gece vardiyasında çalıştığını belirledi. Adresi belirleyen ekipler, eve düzenledikleri operasyonla Tolga E.'yi gözaltına aldı. Üzerinde kanlı kıyafetlerle yakalanan Tolga E., ifadesi alınmak üzere Başiskele Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.