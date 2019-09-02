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Sahilde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü (3)
3 KİŞİ TUTUKLANDI Başiskele sahilinde dün gece çıkan kavgada Serdar İlter'in bıçaklanarak öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen ve Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen T. E. (17), A.T. (16) ve O.T. (23) tutuklanarak, cezaevine gönderildi....
GÜVENLİK 01.09.2019, 20:48
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Başiskele sahilinde dün gece çıkan kavgada Serdar İlter'in bıçaklanarak öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen ve Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen T. E. (17), A.T. (16) ve O.T. (23) tutuklanarak, cezaevine gönderildi. E.V. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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