Sahilde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Başiskele sahilinde dün gece çıkan kavgada Serdar İlter'in bıçaklanarak öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen Tolga E. (17) ile E.V. (15) ve A.T. (16) ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan O.T. (23) ise ifadesinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.