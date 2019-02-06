Sahilde ateş yakanlara ceza

BARTIN'a bağlı Güzelcehisar sahilinde ateş yakan 7 kişiye çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 320'şer TL idari para cezası kesildi.
Bartın Güzelcehisar Köyü Yeni Mahalle mevkiinde kumsalda 7 kişi ateş yaktı. Şikayet üzerine köye giden jandarma ekipleri, ateş yakarak çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle C.E., S.K., S.S., E.K., F.D., B.Ü., A.C.'ye Kabahatler Kanunu'nca 320'şer lira idari para cezası kesti.
Bartın Güzelcehisar Köyü Yeni Mahalle mevkiinde kumsalda 7 kişi ateş yaktı. Şikayet üzerine köye giden jandarma ekipleri, ateş yakarak çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle C.E., S.K., S.S., E.K., F.D., B.Ü., A.C.'ye Kabahatler Kanunu'nca 320'şer lira idari para cezası kesti.