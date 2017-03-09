Sahil Güvenlik'ten kaçak sigara operasyonu

ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Karasu İlçesi açıklarında Sahil Güvenlik'in operasyonu ile balıkçı gemisinde bulunan 81 bin paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.
Sahil Güvenlik ekipleri sigara kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine Karasu'nun 13 mil açığındaki balıkçı gemisinde kontrolde bulundu. Gemide yapılan aramada 81 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Balıkçı gemisinde bulunan 3 mürettebat gözaltına alınarak Akçakoca Balıkçı Barınağı'na getirildi. 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
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