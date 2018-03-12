Sahil Güvenlik botunu köylüler ve balıkçılar kurtardı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde görev sırasında aldığı hasar nedeni ile delinerek içi su dolan ve kuma saplanan Sahil Güvenlik botu köylüler ve balıkçıların yardımıyla kıyıya çekildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekiplerin içinde bulunduğu, 274 numaralı Sahil Güvenlik Kontrol Botu, Tarsus sahilinde rutin denetim görevindeyken gördüğü hasar nedeni ile denizin ortasında su almaya başladı. Bunu fark eden görevliler, botun alabora olmasını engellemek için Kulak Mahallesi Yeni Burun mevkisi sahiline yanaşmaya çalıştıkları sırada bot sahile yakın bir noktada kuma saplandı. Denizci askerlerin durumunu fark eden köylüler ve balıkçılar yardıma koştu.

El gücüyle hareket ettirilemeyen botun saplandığı kumluk alandan çekilmesi için köylülerle birlikte Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bağrık, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Sarı, Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve Fahri Av Müfettişi Tufan Dokucu ve iş adamı Cem Güzel olay yerine giderek kurtarma çalışmasına katıldı. Köylüler tarafından getirilen 2 traktöre bağlanan halatlar ve iplerin yardımı ile kuma saplanan askeri bot kıyıya çekildi.

Yaklaşık 4 saatlik kurtarma çalışmaları sonucu bot bulunduğu bölgeden çıkarıldı.



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