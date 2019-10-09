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Sağlıksız koşullarda üretilen 100 kilo midyeye el konuldu
İZMİR'in Buca ilçesinde, belediyenin zabıta ekipleri okul önlerinde midye dolma satan seyyar satıcıların izini sürerek, merdiven altı midyecilere suçüstü yaptı. Bir binanın çatı katında, sağlıksız koşullarda üretilen 100 kilo midyeye...
GÜVENLİK 09.10.2019, 11:35
İZMİR'in Buca ilçesinde, belediyenin zabıta ekipleri okul önlerinde midye dolma satan seyyar satıcıların izini sürerek, merdiven altı midyecilere suçüstü yaptı. Bir binanın çatı katında, sağlıksız koşullarda üretilen 100 kilo midyeye el konuldu.
Buca Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle sağlıksız ortamda üretim yapan midyecilere baskın gerçekleştirdi. Özellikle son dönemde okul önlerinde artan seyyar satışlar üzerine midyecilerin izini süren zabıta ekipleri, Buca Gediz bölgesinde bir binanın çatı katında gerçekleştirilen üretim yerini bastı. Ekipler, midyelerin yerde, hiçbir hijyen önlemi alınmadan, kirli kaplar içindeki sularda hazırlandığını tespit etti. Uzun süre bekleyen ve defalarca kullanılarak mikrop üreten kaplarda hazırlanan yaklaşık 100 kilo midye ve hazırlanmış midye dolmaya anında el konuldu.İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün verdiği gıda belgesi ve belediyeden alınan işletme ruhsatı olmadan sağlıksız koşullarda üretim yapan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Toplanan midyelerin İzmir genelindeki okul önleri başta olmak üzere çok sayıda park, kafe, alkollü içki mekanı önünde satıldığı tespit edildi.
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın talimatıyla okulların açılmasından itibaren çocuk sağlığını tehlikeye atabilecek her türlü unsura müdahale eden Zabıta Müdürlüğü, seyyar satıcıları yakalayıp geçici çözüm üretmek yerine işin kaynağına yönelmeyi sürdürecek. Kılıç, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim her şeyimiz. Piyasada ucuz ve yaygın bir şekilde hazırlanan midye, sağlıksız koşullarda üretildiğinde hızla bakteri üreterek bağışıklık sistemini olumsuz etkilerken kirli sulardan toplanan midyeler ise Hepatit A hastalığına yol açabiliyor. Aldığınız gıda ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerin kalite, kontrol, izin gibi belgelerini görüp öyle alışveriş yapın" diye konuştu.
Buca Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle sağlıksız ortamda üretim yapan midyecilere baskın gerçekleştirdi. Özellikle son dönemde okul önlerinde artan seyyar satışlar üzerine midyecilerin izini süren zabıta ekipleri, Buca Gediz bölgesinde bir binanın çatı katında gerçekleştirilen üretim yerini bastı. Ekipler, midyelerin yerde, hiçbir hijyen önlemi alınmadan, kirli kaplar içindeki sularda hazırlandığını tespit etti. Uzun süre bekleyen ve defalarca kullanılarak mikrop üreten kaplarda hazırlanan yaklaşık 100 kilo midye ve hazırlanmış midye dolmaya anında el konuldu.İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün verdiği gıda belgesi ve belediyeden alınan işletme ruhsatı olmadan sağlıksız koşullarda üretim yapan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Toplanan midyelerin İzmir genelindeki okul önleri başta olmak üzere çok sayıda park, kafe, alkollü içki mekanı önünde satıldığı tespit edildi.
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın talimatıyla okulların açılmasından itibaren çocuk sağlığını tehlikeye atabilecek her türlü unsura müdahale eden Zabıta Müdürlüğü, seyyar satıcıları yakalayıp geçici çözüm üretmek yerine işin kaynağına yönelmeyi sürdürecek. Kılıç, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim her şeyimiz. Piyasada ucuz ve yaygın bir şekilde hazırlanan midye, sağlıksız koşullarda üretildiğinde hızla bakteri üreterek bağışıklık sistemini olumsuz etkilerken kirli sulardan toplanan midyeler ise Hepatit A hastalığına yol açabiliyor. Aldığınız gıda ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerin kalite, kontrol, izin gibi belgelerini görüp öyle alışveriş yapın" diye konuştu.
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