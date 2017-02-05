Sağlık sorunu emekli eczacıyı intihara sürükledi

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), () - BODRUM'da emekli eczacı 67 yaşındaki Abdülkadir Pabuççu, kendini evinin pergolesine iple asarak intihar etti.

Bodrum'da yalnız yaşayan Abdülkadir Pabuççu, dün akşam saatlerinde komşuları tarafından Konacık Mahallesi, Zeytindalı Caddesi'ndeki evinin balkonunda pergolelere iple asılı olarak bulundu. Komşularının haber vermesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri Pabuççu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar ettiği anlaşılann Pabuççu'nun cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Pabuççu'nun iki aydır sağlık sorunlarıyla boğuştuğu İstanbul'daki bir hastanede yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından kendisine akciğer kanseri teşhisi konulduğu ve hastalığının ilerlemiş olduğunun söylenmesi üzerine bunalıma girdiği, bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü.

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