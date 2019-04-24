Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Sağlık Müdürlüğü çatısında intihar girişimi

Cemil SEVAL/MANİSA, ()- MANİSA İl Sağlık Müdürlüğü'nün çatısına çıkan Ömer A. (32), ailevi sorunları olduğunu öne sürerek intihara kalkıştı. Çatıya çıkan polis 20 dakikalık ikna çalışmasının arıdndan Ömer A.'yı bir...

Sağlık Müdürlüğü çatısında intihar girişimi

Cemil SEVAL/MANİSA, ()- MANİSA İl Sağlık Müdürlüğü'nün çatısına çıkan Ömer A. (32), ailevi sorunları olduğunu öne sürerek intihara kalkıştı. Çatıya çıkan polis 20 dakikalık ikna çalışmasının arıdndan Ömer A.'yı bir anlık dalgınlığında yakaladı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Yunusemre ilçesi İzmir Caddesi üzerindeki Manisa İl Sağlık Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binanın çatısına çıkan ve ailevi sorunları olduğunu öne süren Ömer A., atlayacağını söyledi. Olayı görenler, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ve Sağlık Müdürlüğü çalışanları, çatıya çıkarak Ömer A.'yı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Yaklaşık 20 dakika sonra polis memuru, Ömer A.'nın bir anlık dalgınlığını fırsat bilerek yakaladı. Ömer A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328