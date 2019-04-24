Sağlık Müdürlüğü çatısında intihar girişimi

Cemil SEVAL/MANİSA, ()- MANİSA İl Sağlık Müdürlüğü'nün çatısına çıkan Ömer A. (32), ailevi sorunları olduğunu öne sürerek intihara kalkıştı. Çatıya çıkan polis 20 dakikalık ikna çalışmasının arıdndan Ömer A.'yı bir anlık dalgınlığında yakaladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Yunusemre ilçesi İzmir Caddesi üzerindeki Manisa İl Sağlık Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binanın çatısına çıkan ve ailevi sorunları olduğunu öne süren Ömer A., atlayacağını söyledi. Olayı görenler, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ve Sağlık Müdürlüğü çalışanları, çatıya çıkarak Ömer A.'yı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Yaklaşık 20 dakika sonra polis memuru, Ömer A.'nın bir anlık dalgınlığını fırsat bilerek yakaladı. Ömer A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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