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Sağlık memuru otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, cezaevinde görevli sağlık memuru Serdar Kaya (41), otomobilinde başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş bulundu. Jandarma, Kaya'ya ateş eden kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Bugün saat...

Sağlık memuru otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, cezaevinde görevli sağlık memuru Serdar Kaya (41), otomobilinde başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş bulundu. Jandarma, Kaya'ya ateş eden kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bugün saat 07.30 sıralarında, Ödemiş- Birgi karayolunun 3'üncü kilometresindeki sapaktan 100 metre ilerdeki bağ yolunda, otomobilin içerisinde kanlar içinde bir kişi olduğu farkeden motosikletli kurye, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, 35 ZLB 43 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki, başından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kişinin Kaymakçı Mahallesi'ndeki Ödemiş T Tipi Cezaevi'nde çalışan sağlık memuru Serdar Kaya olduğunu belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemede, dışarıdan yakın mesafeden av tüfeğiyle ateş edildiği, saçmalardan bazılarının otomobilin kaportasına bazılarının da açık olan camdan girerek Kaya'nın başına isabet ettiği anlaşıldı. Evli ve 2 çocuk babası Kaya'nın yaklaşık 7-8 saat önce öldürüldüğü sanılırken, cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Jandarma, Kaya'ya av tüfeğiyle ateş eden kişinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

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