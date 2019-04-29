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Sağlık Bakanlığı binasında yangın tatbikatı

Muhammet BAYRAM- Harun ÖZALP/ANKARA, () - ANKARA'da, Sağlık Bakanlığı hizmet binasında, 3 ay süren acil durum eğitiminin ardından gerçekleştirilen yangın tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Sivil Savunma Seferberlik Hizmetleri ve İş Sağlığı...

Sağlık Bakanlığı binasında yangın tatbikatı

Muhammet BAYRAM- Harun ÖZALP/ANKARA, () - ANKARA'da, Sağlık Bakanlığı hizmet binasında, 3 ay süren acil durum eğitiminin ardından gerçekleştirilen yangın tatbikatı, gerçeğini aratmadı.
Sivil Savunma Seferberlik Hizmetleri ve İş Sağlığı Güvenliği Birimleri tarafından bakanlıkta çalışan 1100 kişiye, 3 ay süresince bakanlık hizmet binasında oluşabilecek acil durum ve olağanüstü olaylara karşı gerekli önlemlerin alınması amacıyla eğitim verildi. Eğitim sonrası bakanlık binasında tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, binanın 6'ncı katında, senaryo gereği yangın çıktı. Binada bulunan personel, yapılan anonslar ile acil toplanma alanlarına davet edildi. Çalışanlar, kısa sürede binayı terk ederek, toplanma alanında bir araya geldi.
Tahliye işleminin ardından 6'ncı katta mahsur kalan yaralı, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından halatla kurtarıldı. Tatbikatta, yoğun dumandan etkilenen yaralıların da ambulanslarla hastanelere kaldırılması sağlandı.

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