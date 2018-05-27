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Sağanak yağış Ödemiş'in iki mahallesinde etkili oldu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), () - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde aniden bastıran sağanak yağışın ardından Kaymakçı ve Emirli mahallelerinden geçen dere taştı. Her iki mahallede 1000 dekar ekili alan sel sularının altında kaldı.  Ödemiş'te...

Sağanak yağış Ödemiş'in iki mahallesinde etkili oldu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), () - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde aniden bastıran sağanak yağışın ardından Kaymakçı ve Emirli mahallelerinden geçen dere taştı. Her iki mahallede 1000 dekar ekili alan sel sularının altında kaldı. 
Ödemiş'te akşam saat 20.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kaymakçı Mahallesi'nde bulunan dere yatağı taşarak tıkanmasına neden oldu. Araçlar tarafından yoğun olarak kullanılan karayolunda taşan dere yatağıyla yağmur sularının getirdiği çalı-çırpı yola taştı. Bazı tarlalar sular altında kaldı.Bir iş makinesiyle tıkanarak taşan derenin açma çalışmalarına başlandı. Korkuya neden olan sağanak yağış nedeniyle Kaymakçı ve Emirli mahallelerindeki ekili tarım araziler bel boyuna kadar sel suları altında kaldı. Ödemiş'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Emirli Mahallesi'nde turşuluk salatalık, mısır, bostan, patates ekili 1000 dekar tarım arazilerinde büyük zarar meydana geldi.
Emirli Mahallesi Muhtarı Mehmet Tok, üreticinin büyük zararı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 1000 dekar mahsul ekili tarlalarımız zarar gördü. Allah'a çok şükür can kaybımız yok. Fakat vatandaşımızın ekmiş olduğu ürünleri zarar gördü. Yetkililerden sel baskınıyla ilgili gerekli çalışmaların başlatılarak inceleme yapılmasını istiyoruz" dedi.
Yetkililer, selden etkilenen üreticilerinin zarar tesbitinin yarın yapılacak inceleme ile belirleneceği belirttiler.

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