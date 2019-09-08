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Sadaka kutularını çalan şüpheli yakalandı
ANTALYA'da, 3 iş yerinden sadaka kutularını çalan M.K. (36), polis ekiplerince yakalandı. Yüzde 80 zihinsel engelli raporu bulunan M.K.'nin 'hırsızlık' ve 'cinsel istismar' suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 08.09.2019, 13:10
ANTALYA'da, 3 iş yerinden sadaka kutularını çalan M.K. (36), polis ekiplerince yakalandı. Yüzde 80 zihinsel engelli raporu bulunan M.K.'nin 'hırsızlık' ve 'cinsel istismar' suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Kaleiçi’nde bulunan iş yerlerinde, farklı zamanlarda, sadaka kutularının çalındığı ihbarı üzierine hareket geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı 3 iş yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede, iş yerlerine girip bir süre dolaştıktan sonra yanındaki poşete sadaka kutularını koyup, kaçan şüphelinin, yüzde 80 zihinsel engelli M.K. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince takibe alınan M.K., Meydankavağı Mahallesi’nde iş yerlerini gezerken yakalandı. Gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen M.K.'nin yapılan kimlik kontrolünde 'hırsızlık' ve 'cinsel istismar' suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı. M.K., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Kaleiçi’nde bulunan iş yerlerinde, farklı zamanlarda, sadaka kutularının çalındığı ihbarı üzierine hareket geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı 3 iş yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede, iş yerlerine girip bir süre dolaştıktan sonra yanındaki poşete sadaka kutularını koyup, kaçan şüphelinin, yüzde 80 zihinsel engelli M.K. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince takibe alınan M.K., Meydankavağı Mahallesi’nde iş yerlerini gezerken yakalandı. Gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen M.K.'nin yapılan kimlik kontrolünde 'hırsızlık' ve 'cinsel istismar' suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı. M.K., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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