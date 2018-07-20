Saçları go-kart aracına dolanan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor

SAMSUN'da go-kart aracının lastiğine saçları dolanan ve ağır yaralanan Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Nurjemal Annalyyeva'nın (22) tedavisi, yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi. Go-kart pisti ise geçici olarak kapatıldı.Olay, dün saat 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi Batıpark'ta bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği go-kart pistinde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva, arkadaşlarıyla birlikte gittiği go-kart pistine gitti. Pistte yarışan genç kızın saçları aracın arka sağ lastiğine dolandı. Genç kız, başını hızla yukarı kaldırdığı sırada saçları koptu ve saç derisi yüzüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nurjemal Annalyyeva, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kız, hemen ameliyata alındı.BAŞHEKİM: DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYORGenç kızın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, hayati tehlikesinin sürdüğünü belirterek, "Go-karta bindiği esnada saçları aracın tekerine dolanmış ve saç derisinde büyük bir yara oluşmuştur. Bunun üzerine hasta acilen hastanemizin acil servisine getirilmiş olup, burada Doç. Dr. Çağlayan Yağmur nezaretindeki ekip tarafından ameliyata alınmış, saç derisindeki yara dikilerek onarılmıştır. Geldiğinde genel durumu kötü olan hastamızın bir müddet solunum cihazına bağlı olarak izlenmiş, durumunun stabilleşmesi üzerine cihazdan çıkartılarak şu anda yoğun bakım ünitesinde takiptedir. Durumunun ciddiyeti devam etmektedir. Sakarya'da okuyan bir kardeşi var. Ailesinin ise olaydan haberi yok" dedi.PİST GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI, BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTISamsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anaket Turzim, Ticaret Ltd.Şti. tarafından işletilen pistin geçici olarak hizmete kapatıdığı belirtildi. Öte yandan Samsun Belediye Başkanı Zihni Şahin, sosyal medya hesabından olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:"Nurjemal Annalyyeva isimli Türkmenistan uyruklu OMÜ Biyoloji 3'üncü sınıf öğrencimiz go-kart pistimizde sürüş sırasında hepimizi derinden üzen bir kaza geçirmiştir. Derhal ambulans ile OMÜ Tıp Fakültemize ulaştırılmıştır. Anakent genel müdürümüz Sayın Erdal Baş Tıp fakültemizde öğrenci kızımızın her türlü işlemi ile ilgilenmektedir. Doktorlarımız tüm tıbbi müdahaleleri itina ile yapmaktadır. Çok şükür öğrencimizin hayati bir tehlikesi bulunamakla birlikte saç dokusu konusunda tetkik ve tedavisi sürmektedir. Bizim için esas olan kızımızın sağlığıdır. Maddi ve manevi olarak kendisinin yanındayız. Öğrencimize ve yurt dışındaki ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kızımızın sağlığı noktasında ne gerekiyorsa yapılmakta ve yapılacaktır. Öğrenci evladımızla bizzat ilgileniyorum. Ailemizin hiçbir endişesi olmasın. Rabbim şifa versin" açıklaması yaptı.OLAY 2'NCİ BİNİŞTE OLMUŞAraştırma yapan polis, genç kızın kafasında bone ve kaskının takılı olduğunu, 6 dakika süren ilk etabın ardından araçtan indiğini, sonrasında yeniden bilet alıp bindikten sonra olayın gerçekleştiğini tespit etti.FOTOĞRAFLI