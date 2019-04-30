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Sabuncubeli Tünelleri'nde tatbikat

Cemil SEVAL- Erhan KASIRGA/MANİSA, () - MANİSA ile İzmir arasındaki ulaşımın sağlandığı Sabuncubeli Tünelleri'nde, kaza ve sonrasında çıkan araç yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü...

Sabuncubeli Tünelleri'nde tatbikat

Cemil SEVAL- Erhan KASIRGA/MANİSA, () - MANİSA ile İzmir arasındaki ulaşımın sağlandığı Sabuncubeli Tünelleri'nde, kaza ve sonrasında çıkan araç yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, Manisa ile İzmir arasını 15 dakikaya indiren, 4 bin 85 metre uzunluğundaki Sabuncubeli Tünelleri'nden birinde tatbikat yapıldı. İzmir'den Manisa'ya gidiş yönünde, 09.00- 12.00 saatlerinde, ulaşımın kapatıldığı tünelde, senaryo gereği kamyonet duvara çarptı. Kazada kamyonetteki 3 kişi yaralandı, araçta ise yangın çıktı. Yangınla birlikte tünelin içi dumanla kaplandı. İlk olarak tünelin fanları ve havalandırma sistemi çalıştırılarak, duman saniyeler içinde tahliye edildi. Ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etmeye başladı. Bu sırada olay yerinde bulunanları canlandıran oyuncular ise yaralılara müdahale etmek istedi. Ekipler ise çevredekileri, yaralılar ile yangının çıktığı araca yaklaştırmadı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise araçtaki yangını söndürdü.
İzmir ve Manisa'dan gelen ekiplerin başarıyla tamamladığı belirtilen tatbikat, gerçeğini aratmadı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT), emniyet güçleri, Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Komuta Merkezi ekipleri ile Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası tatbikata destek verdi. Tatbikata katılan personel, tünel önünde fotoğraf çektirirken, böyle bir olayın tatbikatta kalmasını diledi.

FOTOĞRAFLI

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