Saadet öğretmenin tepkisi: Gittikleri yer Disneyland değil ki...

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine 'porno film izlettiği ve istismarda bulunduğu' iddiasıyla emekli okul müdürü Adil Ş.'nin, 102 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmasında mahkemenin, mağdur çocukların Adli Tıp Genel Kurulu'na tekrar gönderilmesine karar vermesi tepki çekti. Çocukların bu kez, ruh sağlığının kalıcı olarak bozulup bozulmadığına bakılıcağı açıklandı. Olayın ortaya çıkmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan tepkisini, "Gittikleri yer Disneyland değil ki" sözleriyle gösterdi.

Davaya konu olan olay 17 Mayıs 2014 tarihinde jandarmaya gelen telefon ihbarıyla ortaya çıktı. Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli 2 çocuk babası emekli Adil Ş.'nin, 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu öne sürüldü. Jandarma, olay tarihinde yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin ifadelerini psikolog eşliğinde aldı. İfadelerin ardından gözaltına alınan Adil Ş. suçlamaları kabul etmedi, ancak tutuklandı.

SERBEST BIRAKILDI 6 AY SONRA TEKRAR TUTUKLANDI

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2015 yılı 15 Ekim'de yapılan duruşmasında, toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ve 1 yıl 5 aydır tutuklu olan emekli öğretmen Adil Ş., delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk süresi de dikkate alınarak tahliye edildi. Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın BİMER'e şikayeti ile tekrar gündeme geldi. 2016 yılının 26 Haziran'da görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Adil Ş.'nin tutuklanmasına karar verdi.

RAPORA RAĞMEN ÇOCUKLAR TEKRAR GÖNDERİLECEK

Bu arada geçen aralık ayında Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi'nden, çocukların olaydan dolayı ruh sağlıklarının bozuldukları raporu verildi. Ancak bu raporda, çocukların ruh sağlığının kalıcı olarak bozulup bozulmadığına yönelik sonucun yer almamasına sanık avukatı itiraz etti. Bu itirazı gözönünde bulunduran mahkeme de, çocukların bir kez daha Adli Tıp Kurumu'na gitmelerine karar verdi duruşmayı erteledi.

Bu kez çocukların ruh sağlığının kalıcı olarak bozulup, bozulmadığına bakılacağı ifade edildi. Bu karara, mağdurların yakınları ile onlara destek verenler tepki gösterdi. Çocukların bunu birkez daha kaldıramayacaklarını ifade etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın ortaya çıkmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan, karara sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta tepki gösterdi. Çocukların tekrar rapor almaya gitmeleri durumunda, büyük sorunlar yaşayacaklarına paylaşamında yer veren Saadet Özkan şunları yazdı:

"Siz hiç çocuk oldunuz mu? Ya da şöyle sorayım siz hiç çocukluğunuzu hatırlıyor musunuz? İçinizdeki çocuk hala yaşıyor mu? Tüm raporlar çocukların ruh sağlığının bozulduğu yönünde geldi. Çocuklar Belki 5 kez birilerine bunu anlatmak zorunda kaldı. Olayın ilk günü anlattılar olmadı. Hastaneye gidip anlattılar olmadı. Üniversiteye gidip anlattılar o da olmadı. Mahkemede anlattılar o da olmadı. Diğer hakim amcalarına anlattılar o da olmadı. İstanbul Adli Tıp'a anlattılar. Şimdi yine mi olmadı, yetmedi mi? Gittikleri yer Disneyland değil ki. Birileri Allah Aşkına buna dur desin, yasalar çocuklardan yana değişsin."

Saadet öğretmen, 25 Mayıs 2017 günü İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde saat 13.45'te görülecek duruşmada hazır olacağını da belirterek, "Hep birlikte bunun peşini bırakmayacağız. Yolumuz belli izimiz belli. mücadeleye devam" dedi.

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