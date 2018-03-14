Rüşvet aldığı öne sürülen savcıya hapis cezası

İZMİR’de hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kişiden, yakalama kararlarının kaldırılması için rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K., 4 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası çarptırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Y.Y.'nin; A.A. aracılığı ile Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K.'den yakalama kararının kaldırılmasını istediği belirlendi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine savcı Z.K. ile diğer şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Y.Y. ve A.A.'nın, 1 haftadır izinde olan Z.K. ile Gaziemir- Balçova çevre yolunda buluştuğunun belirlenmesi üzerine, polis harekete geçti. Operasyon düzenleyen polis, 3 kişiyi de gözaltına aldı. Savcı Z.K.'nin otomobilinde yapılan aramada, rüşvet olarak verildiği öne sürülen 10 bin lira ele geçirildi. Bu paranın, Y.Y.'nin hakkındaki yakalama kararlarının kaldırılması için aracılarla savcı Z.K.'ye vermek üzere anlaştığı toplam 25 bin liralık rüşvetin ilk taksiti olduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen savcı Z.K., tutuklandı. Savcı hakkında, 'Rüşvet almak' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu savcı ile avukatı katıldı. Savunmasında İbrahim B.'nin kendisine peçete sarılı bir şey verdiğini, bunu da daha önce görev yaptığı Mardin’e özgü pestil sandığını öne süren savcı Z.K., "Mardin yöresinde pestil yaygın olduğu için, İbrahim B.'nin peçetenin içinde pestil verdiğini düşündüm. Peçeteyi incelemeden araç konsolüne bıraktım. O sırada yanıma yanaşan iki sivil polis memuru, araçtan dışarıya çıkmamı isteyerek beni biraz bekleteceklerini söyledi. Savcı olduğumu ilettiğim polis memurları, amirlerine haber verdi. Saat 20.30 gibi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir Cumhuriyet savcısı geldi. Savcının gelişine kadar peçetede ne olduğuna bakmadım. Para olduğunu bilseydim, savcı gelene kadar onu yok ederdim. Herhangi bir şekilde farklı bir davranış sergilemedim" dedi. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Z.K., beraat talebinde bulundu.

Savcıya peçeteye sarılı bir şey verdiği iddia edilen ve tanık olarak ifade veren İbrahim B. ise "Savcıyla, çocuğumun uyuşturucu meselesi olduğundan yardım almak için konuşacaktım. Yanımda iki arkadaşla alışveriş merkezine gittim. Asıl amacım parayı savcıya verdiğimi onlara göstermekti. Sonra o parayı savcıdan alacaktım. Peçeteye sarılı bir şekilde verdiğim parayı için savcıya 'Bunu sonra alırım' dedim. Sonra oradan ayrıldım. Bu dediklerim 3-4 saniyede gerçekleşti. Parayı geri almak için aradığım savcının telefonu kapalıydı. Paraya ihtiyacım olduğundan o anda böyle bir plan aklımdan geçti" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, savcı Z.K.'ye üzerine atılı suçtan 4 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verirken, cezanın kesinleşmesine kadar tahliye edilmesine karar verdi.

YOL VERME KAVGASINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Öte yandan, Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K., 1 Mart 2017 tarihinde, otomobiliyle İzmir'den Torbalı'ya giderken, yol verme nedeniyle aralarında tartışma çıkan otomobil sürücüsü Yunus Y. (55) ve oğlu Metin Y.'nin (24) saldırısına uğramıştı. Savcı Z.K.'nin aracının ön ve arka camı, sopayla vurularak kırılmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerden Yunus Y. (55) tutuklanırken, Metin Y. (24) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.