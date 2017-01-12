Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

Rus ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında mutabakat muhtırası imzalandı

ANKARA,()-RUS ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında bugün Moskova'da yapılan toplantı sonrasında bir mutabakat muhtırası imzalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında...

Rus ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında mutabakat muhtırası imzalandı

ANKARA,()-RUS ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında bugün Moskova'da yapılan toplantı sonrasında bir mutabakat muhtırası imzalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi yönünde heyetler arası toplantılar yapıldığı bildirildi. Bu toplantıların sonuncusunun bugün Rus ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında Moskova'da yapıldığı belirtilirken toplantı sonucunda bir mutabakat muhtırası imzalandığı açıklandı. İmzalanan belgenin, terörist hedeflere yönelik taarruzlar esnasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların uçuş güvenliği için koordinasyon ve işbirliğine ilişkin mekanizmaları belirleyeceği ifade edildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55