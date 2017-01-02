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Rus ve Romen sanatçılar terör gerekçesiyle Türkiye'ye gelmiyor

DÜNYACA ünlü Rus fotoğraf sanatçısı Elena Martinyuk, terör nedeniyle 11'inci Uluslararası Çukurova Sanat Günleri’ne katılamayacağını bildirdi. Romen kadın şair Niculina Oprea’nın ardından Elena Martinyuk’un da 11'inci...

Rus ve Romen sanatçılar terör gerekçesiyle Türkiye'ye gelmiyor
DÜNYACA ünlü Rus fotoğraf sanatçısı Elena Martinyuk, terör nedeniyle 11'inci Uluslararası Çukurova Sanat Günleri’ne katılamayacağını bildirdi. Romen kadın şair Niculina Oprea’nın ardından Elena Martinyuk’un da 11'inci UÇSG’ye katılamayacağını açıklaması, Çukurova Sanat Girişimi tarafından üzüntüyle karşılandı. Çukurova Sanat Girişimi yetkilileri ise, herşeye rağmen teröre boyun eğmeyeceklerini ve sanatın susmayacağını söyledi.
Katliamlar nedeniyle özgür iradesiyle hareket edemediğini belirten Elena Martinyuk Türkiye programını iptal ettiğini bildirirken, "Terör saldırısı ve tehdidinin devam etmesi nedeniyle "Bu sanatsal etkinliğe katılamayacak olmasından dolayı üzgün olduğunu belirtti.
Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a düzenlenen suikastın ardından dünyaca ünlü Romen kadın şair Niculina Oprea da Türkiye proğramını iptal etmişti. Oprea, Çukurova Sanat Girişimi’ne yolladığı mesajda, “Kayseri’de gerçekleşen patlamanın ardından son olarak Rus Büyükelçi Karlov’un da suikast sonucu öldürülmesi üzerine terör kaynaklı can güvenliği nedeniyle ülkenizde 2017’de yapılacak etkinliklere katılamayacağım. Sonraki yıllarda davetinizi yeniden değerlendirebiliriz” demişti.
Çukurova Sanat Girişimi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 11'inci Uluslararası Çukurova Sanat Günleri, 20-26 Mart 2017 tarihleri arasında Adana – Antakya – Mersin ve Silifke’de düzenlenecek çok sayıda sanatsal etkinliğe evsahipliği yapacak.

 

 

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